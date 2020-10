Tanti i dubbi di formazione per i nerazzurri in vista della trasferta dell'Olimpico: Hakimi sarà confermato dal 1', così come viaggiano verso una maglia da titolare sia Skriniar che Vidal. Barella è favorito su Sensi per agire sulla trequarti, mentre in attacco Lautaro parte avanti nelle quotazioni rispetto a Sanchez