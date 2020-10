L’attaccante del Cagliari ha partecipato alla canzone di un artista sardo, recitando nel video e cantando poche frasi del brano: "Ho comprato Pavoletti al fantacalcio, s'era rotto per sette mesi e adesso chi lo ferma più"

La canzone s’intitola Fantacalcio ed è firmata da Zeep, che la canta, e da Kaizen e Kiko de Bidda, che l’hanno prodotta. Ma c’è una partecipazione speciale, quella di Leonardo Pavoletti . L’attaccante del Cagliari , oltre ad essere citato e a comparire nel video musicale, canta anche poche frasi: "Ho comprato Pavoletti al fantacalcio, s'era rotto per sette mesi e adesso chi lo ferma più".

La canzone

Il video è girato quasi interamente su un campo di calcio a cinque mentre due squadre si affrontano. In azione c’è anche il cantante sardo Zeep, con Pavoletti che prima lo guarda da fuori e poi entra in campo per cantare con lui. Tema centrale del brano è la sfortuna, che nel fantacalcio si riflette con l’acquisto dell’attaccante, poi costretto a star fermo tanto tempo a causa degli infortuni.