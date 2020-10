L'Inter si affida a De Vrij, l'uomo derby di Conte

Senza Skriniar e Bastoni Antonio Conte punta sul centrale olandese per blindare una retroguardia fin troppo ballerina in questo avvio di stagione. Non solo, De Vrij è un uomo derby anche nell'area avversaria, con 2 gol segnati nelle ultime tre sfide con il Milan

A caccia del cinque. L’Inter cerca la quinta vittoria consecutiva nel derby dove non perde in campionato da 9 sfide. Numeri di una superiorità recente che ora va confermata davanti al bel Milan di Pioli. L’Inter ci arriva con una settimana insolita. Senza i nazionali ma soprattutto senza sei giocatori, ancora in isolamento tra cui Bastoni e Skriniar. la difesa è decimata. Ma L’Inter ha in mano una carta vincente, Stefan De Vrij.

De Vrij, 2 gol negli ultimi tre derby

L’olandese volante ha segnato due gol negli ultimi 3 derby. È diventato una sentenza sui calci d’angolo nell’area del Milan. Insieme a lui potrebbe esserci D’ambrosio, anche lui difensore col senso del gol, a segno in questo inizio con la Fiorentina, e Kolarov. Pronti anche Ranocchia e Darmian. Nell’inter offensiva di Antonio Conte ci sono 10 gol segnati, ma spiccano quei 6 subiti finora. Troppi per gente come De Vrij. Il miglior difensore della passata stagione, conosciuto a Milano per essere anche un uomo derby.