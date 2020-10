Subito Chiesa, dubbio Eriksen: tutte le probabili

Tutte le ultime news sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Gasperini ritrova Ilicic, Napoli con Osimhen. Nel derby di Milano riecco Romagnoli; Conte riflette su Eriksen. Rebus Juventus senza Cr7 ma almeno Pirlo ritrova Rabiot e potrebbe lanciare subito Chiesa. Lazio senza Immobile: non è scontato però l'impiego della coppia Caicedo-Correa PROBABILI FORMAZIONI 4^ GIORNATA - I CAMPETTI DPCM OTTOBRE: ECCO LA LISTA DEGLI SPORT VIETATI



Si torna in campo dopo la sosta per gli impegni delle varie nazionali e questo è un turno da circoletto rosso. In programma il derby di Milano e un più che interessante Napoli-Atalanta. Questa sarà anche la giornata dell’‘allineamento’. Tutto il mondo del fantacalcio sarà operativo dato che inizieranno anche quelli che aspettavano la chiusura del mercato. Occhio alle varie assenze causa tampone positivo. Alcuni sono nomi molto noti ma forse altri ve li siete persi. Il programma è denso e molte squadre stanno ancora cercando di trovare il giusto equilibrio. In molti casi ci sono ballottaggi aperti e formazioni titolari con qualche sorpresa. Come sempre però non ci affidiamo alle notizie fresche dei nostri inviati nei vari campi d’allenamento. La squadra di Sky Sport è sempre sul pezzo, pronta a darci informazioni che permettano di aggiornare questa pagina in tempo reale. Ecco quindi come stanno le 20 squadre impegnate in questo weekend. Vi ricordiamo di tenere sempre d’occhio anche la pagina dei nostri ‘Campetti’ per avere un quadro più schematico delle varie informazioni sulle probabili formazioni

NAPOLI-ATALANTA, sabato ore 15 Napoli, Gattuso conferma l'artiglieria pesante

Dopo la notizia della sconfitta a tavolino contro la Juventus, il Napoli riparte dalla sfida casalinga contro l'Atalanta. Gattuso pare orientato a confermare il trittico Politano-Mertens-Lozano dietro a Osimhen. Sulla sinistra Mario Rui favorito. In porta dovrebbe spuntarla Ospina

Atalanta, bentornato Josip! Settimana di rientri per i nerazzurri che contro il Napoli porteranno (con probabile dalla panchina) sia Ilicic che Miranchuk. Il 3-4-1-2 di Gasperini potrebbe virare in un 3-4-2-1 con Pasalic che si gioca una maglia con Muriel. Pare essere solo questo infatti il dubbio nell'XI titolare della Dea. In difesa Romero va verso la pachina. Toloi infatti, negativo al tampone, è pronto a tornare. Da monitorare il possibile rientro anche di Gollini



INTER-MILAN, sabato ore 18 Inter, Eriksen cerca posto in mezzo Lista degli indisponibili davvero lunghissima per Antonio Conte che, in certi reparti, non può proprio scegliere. Con Skriniar e Bastoni fuori dai giochi, la difesa del derby sarà composta da D'Ambrosio e Kolarov con de Vrij centrale. Davanti Lautaro è in vantaggio sul resto della concorrenza. In mediana invece c'è qualche dubbio in più visto che Eriksen cerca un posto nell'XI titolare. Il danese può togliere il posto a uno tra Vidal e e Brozovic

Milan, Gabbia fuori ma torna Romagnoli Il rientro di Ibrahimovic è cosa nota oramai da qualche giorno. Il popolo rossonero però tira anche un sospiro di sollievo per le condizioni di capitan Romagnoli che torna al fianco di Kjaer (Gabbia è indisponibile). In mediana favorito Bennacer mentre nel trio dietro a Ibra c'è ballottaggio tra Leao, Castillejo e Brahim Diaz



SAMPDORIA-LAZIO, sabato ore 18 Sampdoria, Keita già pronto? Tra le poche squadre di Serie A che possono vantare una lista di giocatori indisponibili vuota c'è la Samp di Ranieri. In tanti si chiedono se Keita, che si è già allenato a Bogliasco, possa scendere in campo dal 1'. Per ora le indicazioni sono negative in questo senso. Dietro torna Colley dopo la squalifica. Damsgaard può essere confermato mentre Ramirez dovrebbe essere il designato per innescare Quagliarella

Lazio, Lazzari ai box. Re Ciro squalificato Altro giro e altra squadra con una lunga lista di giocatori che non parteciperanno alla trasferta di Genova. Davanti mancherà Ciro Immobile: scontata quindi la coppia Correa-Caicedo? Non proprio visto che Muriqi ha già impressionato non poco e si candida per una maglia da titolare. Sulla destra mancherà Lazzari mentre sull'altro versante arriva una buona notizia: Fares ha recuperato e con tutta probabilità ci sarà lui sulla corsia esterna di centrocampo. Ancora ai box, tra gli altri, Escalante, Pereira e Luiz Felipe



CROTONE-JUVENTUS, sabato ore 20:45 Crotone, gli ultimi saranno titolari?

Nell'ultimo giorno di mercato, a Crotone sono arrivati Luperto, Djidji e Siligardi. Tre giocatori che, sfruttando la pausa di campionato, possono quasi ritenersi già pronti per insidiare qualche titolare. Riviere potrebbe farcela a recuperare mentre per Banali è più complicata la situazione. Zanellato è in isolamento fiduciario. Reca avrà pochi allenamenti sulle gambe al rientro dagli impegni internazionali. In attacco dubbio Messias: potrebbe essere avanzato oppure restare in mediana.

Juventus, rebus attacco per Pirlo Senza Cristiano Ronaldo e McKennie, le alternative diminuiscono per Andrea Pirlo che però può contare su Rabiot che, regolamento alla mano, ha scontato il turno di squalifica nel 3-0 a tavolino contro il Napoli. Due le varianti: con o senza trequartista. Chiesa viaggia verso la sua prima maglia da titolare in bianconero. Cuadrado potrebbe infatti essere dirottato a sinistra al posto di Frabotta. Praticamente certa la presenza da titolare di Morata



BOLOGNA-SASSUOLO, domenica ore 12:30 Bologna, Barrow non preoccupa Un problema all'indomani della sconfitta contro il Benevento. Con una lista infortunati davvero lunga, Mihajlovic sperava che non si aggiungesse anche Musa Barrow. Nulla di grave per il gambiano che sarà regolarmente al suo posto contro il Sassuolo. Out invece Skov Olsen con Orsolini che torna dal 1'. In mediana ci sono Svanberg, Schouten e Dominguez ma le maglie a disposizione sono due...

Sassuolo, Boga torna a disposizione Tanti positivi al Coronavirus ma c'è anche chi rientra grazie a tamponi negativi: è il caso di Boga che potrà così contribuire alla causa. C'è lui in pole come esterno sinistro nel tridente dietro a Caputo. In difesa ci sarà la coppia Marlon-Ferrari visto che i vari Chiriches, Romagna e Ayhan o sono indisponibili o non al meglio e a rischio convocazione



SPEZIA-FIORENTINA, domenica ore 15 Spezia, Nzola vice Galabinov Assenza davvero pesante in casa Spezia. I liguri devono rinunciare all'infortunato Galabinov. Lista dei non convocabili che comprende davvero tanti nomi: da Zoet, a Ramos, passando per Mattiello e Deiola. Terzi rientra dalla squalifica ma dovrebbe partire dalla panchina. In attacco possibile maglia da titolare per Nzola. In mezzo ballottaggio Pobega-Maggiore mentre gli esterni di difesa saranno Sala e Dell'Orco anche se quest'ultimo può giocare da difensore centrale con Ferrer in fascia

Fiorentina, tornano Pulgar e Pezzella

Sono tre i monitorati in casa Viola: detto che Castrovilli non preoccupa e va verso una maglia da titolare, restano sotto osservazione Ribery, Pezzella e Pulgar con quest'ultimo guarito dal Coronavirus. Per i primi due è pronta una maglia da titolare mentre il cileno va verso un posto in panchina. Kouamè è insidiato da Vlahovic ma resta, al momento, favorito per un posto nell'XI titolare



TORINO-CAGLIARI, domenica ore 15 Torino, a sinistra c'è Rodriguez Un infortunio a inizio stagione lo aveva tenuto ai box. Ora però Ricardo Rodriguez pare pienamente recuperato e Giampaolo gli affiderà la fascia sinistra nel suo 4-3-1-2. Suo dirimpettatio Vojvoda. In mediana Meité è favorito su Lukic mentre in attacco solita coppia Zaza-Belotti con Verdi alle loro spalle. Cagliari, testa a testa Simeone-Pavoletti Certezze e dubbi. Questo il quadro momentaneo di casa Cagliari. Di Francesco deve ancora risolvere dei ballottaggi tra difesa e attacco. Detto che in mediana Nandez, Marin e Rog saranno titolari, dietro c'è Faragò in pressing su Zappa. Davanti, sicuro del posto, c'è solo Joao Pedro. Sottil deve difendersi dall'attacco di Ounas mentre Simeone potrebbe dover lasciare il posto a Pavoletti



UDINESE-PARMA, domenica ore 18 Udinese, Gotti in cerca del primo gol

Unica squadra ancora con 0 gol segnati, l'Udinese prova a trovare le prime gioie. Occhi puntati sul duo Lasagna-Okaka, tandem che è ancora il favorito per giocare dal primo minuto. In mediana rischia Arslan mentre in difesa Nuytinck non è ancora al meglio ma proverà a stringere i denti per dare un'opzione in più al proprio allenatore

Parma, Cyprien in rampa di lancio

"Può fare sia il play che la mezzala" queste le parole usate da Alessandro Lucarelli per descrivere le doti tattiche di Cyprien. Alla luce dei vari acciacchi e infortuni, c'è anche lui nella rosa dei papabili titolari. Busi ha svolto terapie e quindi in difesa ci saranno Laurini a destra e Gagliolo dalla parte opposta. In attacco out Cornelius: Inglese e Karamoh si giocano una maglia



ROMA-BENEVENTO, domenica ore 20:45 Roma, abbondanza difensiva per Fonseca

L'affare Smalling si è risolto nel migliore dei modi. Il difensore è pronto a riprendersi subito una maglia da titolare. Anche l'altro acquisto Kumbulla dovrebbe far parte dell'XI titolare con Fonseca che quindi potrebbe lasciar fuori Mancini. Santon (in pole su Bruno Peres) e Spinazzola saranno gli esterni. In mediana cerca posto Cristante visto che Diawara è out causa positività al Covid-19. Borja Mayoral sarà probabilmente usato a gara in corso

Benevento, ballottaggi da risolvere in attacco Pippo Inzaghi è senza Moncini e quindi Lapadula è l' indiziato numero uno per un posto da terminale offensivo. In difesa si dovrebbero vedere gli stessi di 2 settimane fa mentre in mediana potrebbe tornare Hetemaj. Grossi dubbi in attacco: sulla trequarti si candidano per due maglie Iago Falque, Caprari, Sau e Insigne