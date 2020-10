Inter-Milan a Mariani, Di Bello in Napoli-Atalanta

Mariani dirigerà il derby tra Inter e Milan in programma sabato alle ore 18 (Sky Sport Serie A), a Fourneau Crotone-Juventus. Ayroldi sarà invece il fischietto di Roma-Benevento: tutti gli arbitri della 4^ giornata di Serie A

Sarà Mariani l'arbitro di Inter-Milan in programma sabato alle 18, mentre l'altro derby della quarta giornata di Serie A, che vedrà di fronte Bologna e Sassuolo nell'anticipo dell'ora di pranzo, domenica, sarà diretto da Doveri. Per Crotone-Juventus, in programma sabato sera, è stato invece designato Fourneau. Napoli-Atalanta, di scena sabato alle 15, sarà diretta da Di Bello, Ayroldi arbitrerà invece Roma-Benevento. Le designazioni arbitrali della 4^ giornata di campionato:

NAPOLI – ATALANTA (sabato 17 ottobre ore 15)

ARBITRO: DI BELLO

ASSISTENTI PASSERI – TEGONI

IV: PASQUA

VAR: NASCA

AVAR: PRETI

INTER – MILAN (sabato 17 ottobre ore 18)

ARBITRO: MARIANI

ASSISTENTI: COSTANZO – BINDONI

IV: MARESCA

VAR: IRRATI

AVAR: CARBONE