Di Francesco: "Una grande prestazione col Toro"

Rossoblù con un punto in tre partite, granata ancora a zero in due gare. E allora Torino-Cagliari diventa un match fondamentale per piazzare il primo scatto e allontanarsi dagli ultimi posti in classifica. Contro la squadra dell'ex Giampaolo, Di Francesco ritrova gli undici giocatori prestati durante la sosta per le gare delle nazionali, dall'Italia al Sudamerica passando per l'Africa. E dalle loro condizioni dipenderanno le scelte iniziali del tecnico.