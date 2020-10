Con il 4-3 in rimonta sul campo del Bologna i neroverdi conquistano per la prima volta nella loro storia in Serie A 10 punti nelle prime 4 giornate e volano al secondo posto in classifica. Merito di un'organizzazione di gioco perfetta e della coppia gol Caputo-Berardi, la più prolifica dopo il lockdown SPEZIA-FIORENTINA E TORINO-CAGLIARI, LE PARTITE LIVE

Ancora una vittoria, la terza nelle prime quattro giornate. Ancora una prestazione di livello assoluto: il Sassuolo non si ferma più e vola in classifica. Successo straordinario per gli uomini di Roberto De Zerbi, in grado di ribaltare in trasferta il derby contro il Bologna e di portare a casa i tre punti dopo essere stati sotto 3-1 fino al 64'. I numeri sono da record: 10 punti nelle prime 4 giornate di campionato, non era mai successo nella storia neroverde in Serie A. Prima il pareggio all'esordio con il Cagliari (1-1), poi tre vittorie di fila contro Spezia, Crotone e Bologna, sempre segnando 4 gol: in totale le reti sono 13 (6 quelle subite) e la classifica sorride parecchio. Secondo posto solitario, alle spalle soltanto del Milan in testa a punteggio pieno. Un sogno? No, una bellissima realtà.

La coppia d’oro HIGHLIGHTS Sassuolo, rimonta show e 2° posto: Bologna ko 4-3 Il merito dell'exploit del Sassuolo è senza dubbio di Roberto De Zerbi, il direttore di un'orchestra che non sbaglia un colpo. Ma tra i tanti protagonisti in campo spiccano le due punte di diamante azzurre, Francesco "Ciccio" Caputo e Domenico "Mimmo" Berardi. Un vero e proprio magic moment per i due attaccanti (a segno anche oggi), che formano la coppia d'oro del Sassuolo e del calcio italiano. Nessuno meglio di loro: Caputo - capocannoniere del campionato con 4 gol - è il giocatore che dopo il lockdown ha preso parte al maggior numero di reti (17 in totale, 12 gol e 5 assist). Berardi - già a segno 3 volte in questa Serie A - lo segue a ruota con 14 partecipazioni: 8 gol e 6 assist. Una fortuna per il Sassuolo ma non solo: i due si sono messi in mostra anche con la Nazionale e hanno trovato la prima rete in maglia azzurra. Meritatissima.