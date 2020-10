Chi sono i giocatori italiani che sono ripartiti meglio in Serie A dopo la pausa forzata, causa lockdown, della scorsa primavera? Ecco la classifica di coloro che hanno partecipato a più gol (tra reti e assist) a partire dal 20 giugno, giorno in cui si sono disputati i recuperi della 25^ giornata dello scorso campionato: da allora c'è chi ha cambiato maglia e chi non gioca più in A, ma rientra comunque in questa speciale graduatoria.