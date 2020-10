Riparte la Champions su Sky: le cose da sapere

Ci eravamo lasciati con negli occhi l’immagine di Neuer, il capitano del Bayern Monaco, che alzava al cielo di Lisbona la sesta Coppa Campioni nella storia del club bavarese. Era il 23 agosto. 58 giorni dopo, riecco le emozioni della Champions League: tra domani e mercoledì, inizia infatti la fase a gironi di una nuova edizione. Ecco tutto quello che vi serve per godervela…

La copertura su Sky Sport Tutta la Champions League 2020-2021 sarà in diretta sui canali Sky Sport, disponibili anche in streaming su NOW TV. Tutte le partite della competizione saranno visibili per gli abbonati al pacchetto Sport via satellite e via internet e per gli abbonati NOW TV con Pass Sport, mentre per gli abbonati al pacchetto Sport del digitale terrestre saranno visibili tutte le partite delle squadre italiane (4 partite per ogni giornata della fase a gironi) e Diretta Gol, per vedere tutti i gol e le migliori azioni delle altre partite.

125 partite live (più Diretta Gol) 96 gare della fase a gironi, più ottavi, quarti, semifinali e finale: in totale saranno 125 gare in diretta su Sky Sport (con una selezione di match anche in 4K HDR) e l’opzione Diretta Gol per vivere gli incontri in contemporanea, fino alla finale del 29 maggio 2021. I debutti delle italiane Sarà la Juventus la prima italiana a scendere in campo, martedì 20 ottobre contro la Dinamo Kiev (diretta ore 18.55 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252); a seguire la Lazio contro il Borussia Dortmund (diretta ore 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252); mercoledì 21 ottobre invece giocheranno in contemporanea Inter-Borussia Mönchengladbach (diretta ore 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252; anche in 4K HDR con Sky Q satellite) e Midtjylland-Atalanta (diretta ore 21 su Sky Sport Arena e Sky Sport 253). Gli studi Champions Anna Billò è la padrona di casa del nuovo “Champions League Show”, lo studio di approfondimento dei match in onda anche su Sky Sport 24. Al suo fianco una squadra formidabile: Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Paolo Condò. I martedì e mercoledì di coppa si chiuderanno a mezzanotte con “5X5 Champions League”, 30 minuti di brevi confronti sui vari argomenti emersi dalla serata di Champions, sempre in compagnia della squadra di “Champions League Show”, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 24.

I liveblog e gli highlights sul sito Su skysport.it potrete seguire gli aggiornamenti in tempo reale di ogni partita attraverso liveblog e push notification sul vostro smartphone e, dalle 23, vedere gli highlights e i gol di tutte le gare La Champions in streaming su Sky Go Per i clienti Sky, tutte le partite potranno essere seguite in diretta su Sky Go, anche in HD.

I gironi GRUPPO A: Bayern (GER), Atlético Madrid (SPA), Salisburgo (AUT), Lokomotiv Mosca (RUS)

Bayern (GER), Atlético Madrid (SPA), Salisburgo (AUT), Lokomotiv Mosca (RUS) GRUPPO B: Real Madrid (SPA), Shakhtar Donetsk (UCR), Inter (ITA) , Borussia Mönchengladbach (GER)

Real Madrid (SPA), Shakhtar Donetsk (UCR), , Borussia Mönchengladbach (GER) GRUPPO C: Porto (POR), Manchester City (ING), Olympiacos (GRE), Marsiglia (FRA)

Porto (POR), Manchester City (ING), Olympiacos (GRE), Marsiglia (FRA) GRUPPO D: Liverpool (ING), Ajax (OLA), Atalanta (ITA) , Midtjylland (DAN)

Liverpool (ING), Ajax (OLA), , Midtjylland (DAN) GRUPPO E: Siviglia (SPA), Chelsea (ING), Krasnodar (RUS), Rennes (FRA)

Siviglia (SPA), Chelsea (ING), Krasnodar (RUS), Rennes (FRA) GRUPPO F: Zenit (RUS), Dortmund (GER), Lazio (ITA) , Bruges (BEL)

Zenit (RUS), Dortmund (GER), , Bruges (BEL) GRUPPO G: Juventus (ITA), Barcellona (SPA), Dynamo Kiev (Ucr), Ferencváros (UNG)

(ITA), Barcellona (SPA), Dynamo Kiev (Ucr), Ferencváros (UNG) GRUPPO H: Paris (FRA), Manchester United (ING), Lipsia (GER), İstanbul Başakşehir (TUR)

Quando vederla? Orari della Champions Gli orari di inizio delle gare sono due: ore 18.55 e ore 21. Di seguito il calendario delle quattro squadre italiane con gli orari delle 6 gare del girone Champions League, il calendario della Juventus: Giornata 1 (20 ottobre): Dynamo Kiev- Juventus (ore 18:55)

(ore 18:55) Giornata 2 (28 ottobre): Juventus -Barcellona (ore 21:00)

-Barcellona (ore 21:00) Giornata 3 (4 novembre): Ferencvaros- Juventus (ore 21:00)

(ore 21:00) Giornata 4 (24 novembre): Juventus -Ferencvaros (ore 21:00)

-Ferencvaros (ore 21:00) Giornata 5 (2 dicembre): Juventus -Dynamo Kiev (ore 21:00)

-Dynamo Kiev (ore 21:00) Giornata 6 (8 dicembre): Barcellona-Juventus (ore 21:00) Champions League, il calendario della Lazio: Giornata 1 (20 ottobre): Lazio -Borussia D. (ore 21:00)

-Borussia D. (ore 21:00) Giornata 2 (28 ottobre): Brugge- Lazio (ore 21:00)

(ore 21:00) Giornata 3 (4 novembre): Zenit- Lazio (ore 18:55)

(ore 18:55) Giornata 4 (24 novembre): Lazio -Zenit (ore 21:00)

-Zenit (ore 21:00) Giornata 5 (2 dicembre): Borussia D.- Lazio (ore 21:00)

(ore 21:00) Giornata 6 (8 dicembre): Lazio-Brugge (ore 18:55) Champions League, il calendario dell'Inter: Giornata 1 (21 ottobre): Inter -Borussia M. (ore 21:00)

-Borussia M. (ore 21:00) Giornata 2 (27 ottobre): Shakhtar D.- Inter (ore 18:55)

(ore 18:55) Giornata 3 (3 novembre): Real Madrid- Inter (ore 21:00)

(ore 21:00) Giornata 4 (25 novembre): Inter -Real Madrid (ore 21:00)

-Real Madrid (ore 21:00) Giornata 5 (1 dicembre): Borussia M.- Inter (ore 21:00)

(ore 21:00) Giornata 6 (9 dicembre): Inter-Shakhtar D. (ore 21:00) Champions League, il calendario dell'Atalanta: Giornata 1 (21 ottobre): Midtjylland- Atalanta (ore 21:00)

(ore 21:00) Giornata 2 (27 ottobre): Atalanta -Ajax (ore 21:00)

-Ajax (ore 21:00) Giornata 3 (3 novembre): Atalanta -Liverpool (ore 21:00)

-Liverpool (ore 21:00) Giornata 4 (25 novembre): Liverpool- Atalanta (ore 21:00)

(ore 21:00) Giornata 5 (1 dicembre): Atalanta -Midtjylland (ore 21:00)

-Midtjylland (ore 21:00) Giornata 6 (9 dicembre): Ajax-Atalanta (ore 18:55)

Le date fino alla finale Fase a gironi

Prima giornata: 20/10/2020–21/10/2020

Seconda giornata: 27/10/2020–28/10/2020

Terza giornata: 03/11/2020–04/11/2020

Quarta giornata: 24/11/2020–25/11/2020

Quinta giornata: 01/12/2020–02/12/2020

Sesta giornata: 08/12/2020–09/12/2020 Fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale: 16/02/2021–17/03/2021

Quarti di finale: 06/04/2021–14/04/2021

Semifinali: 27/04/2021–05/05/2021 

Finale: 29/05/2021 Dove si giocherà la finale 2021?

La finale della Champions League 2021 sarà dove sarebbe dovuta essere la finale 2020: lo stadio Olimpico Atatürk di Istanbul. Di conseguenza San Pietroburgo, che avrebbe dovuto ospitare la finale 2021, diventerà la sede della finale 2022.