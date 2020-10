Milan e Starcasinò.sport insieme fino al 2023

Si rinnova la partnership tra il Milan e StarCasinò.sport, la piattaforma dedicata all’intrattenimento sportivo che sarà Official Partner rossonero fino al 2023. "Nei mesi scorsi abbiamo creato insieme contenuti appassionanti e innovativi con l'obiettivo comune di coinvolgere tutti i nostri fan e siamo entrambi molto soddisfatti dei risultati raggiunti – ha dichiarato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan -. Vogliamo continuare a stupire i tifosi del Milan e siamo pronti a coinvolgerli con tante nuove iniziative a tinte rossonere”. "Il Gruppo Betsson vuole creare esperienze coinvolgenti, divertenti e sicure per tutti gli utenti – ha spiegato Ronni Hartvig, Chief Commercial Officer del Betsson Group -. Tramite il brand StarCasinò.sport portiamo in vita una forma di narrazione dello sport moderna, con l’obiettivo di creare uno storytelling emozionante ed innovativo".