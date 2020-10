Sky Sport 24, da stasera appuntamento con "23"

Per raccontare il nuovo programma, in onda alle 23 su Sky Sport 24 da stasera, ci siamo affidati ai conduttori: Federica Masolin e Marco Cattaneo. Ne è venuto fuori un simpatico scambio di domande e risposte. Quante? Ovviamente 23!!

Marco: "Cosa?"

Fede: "C’è un nuovo programma di approfondimento su Sky Sport 24. Si chiama 23"

Marco: "Che titolo è????

Fede: "Il titolo è molto semplice. 23 perché andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 23. Nelle settimane di Coppe solo lunedì e venerdì, ma pur sempre alle 23. E poi è un numero primo e felice (sono entrambe diciture matematiche, eh!)"

Marco: "Chi? Tu ed io! Insieme? Io e te?"

Fede: "No!! Ci alterneremo… dovrai fare a meno di me!"

Marco: "Quando?"

Fede: "Dal 23 di questo mese, alle ventitreeeeeeeeeeeeeeeee"

Marco: "Sempre?

Fede: "Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì quando non si giocano le Coppe Europee. Altrimenti apriamo e chiudiamo la settimana. Lunedì e venerdì insomma"

Marco: "Registriamo, spero..."

Fede: "Tutto in diretta!!"

Marco: "Dove?"

Fede: "Sul 200 e su Sky Sport Serie A, canale 202"

Marco: "E se c'è la partita di campionato?"

Fede: "Ci occuperemo anche dei pre e post partita"

Marco: "Perché?"

Fede: "Perché abbiamo tanto da raccontare, perché lo sport è un mondo vastissimo fatto di storie, di passione, di energia. Vorremmo dare spazio ai grandi protagonisti dello sport, così come alle storie di provincia, alle tematiche d’attualità e a quelle che possono far riflettere o sognare"

Marco: "Quando iniziate?"

Fede: "Il 23, alle 23. Ed inizierai tu, caro Marco. Ed io sul divano farò il tifo per te!! Keep pushing (questo lo diciamo sempre in F1!)"

Marco: "E di cosa parlerete?"

Fede: "Ci occuperemo di Sassuolo-Torino e poi… celebreremo gli 80 anni di Pelè, con Federico Buffa"

Marco: "No, dico in generale, non solo il 23!"

Fede: "Di tutto quello che ci emoziona"

Marco: "Ah... Interviste?"

Fede: "Quante più possibili. Voce ai protagonisti!"

Marco: "Reportage, approfondimenti, etc?"

Fede: "Siiii! Indagheremo, esploreremo, investigheremo…"

Marco: "Bene, ma lui come è?"

Fede: "Lui, tu?? Un genio! Brillante, creativo, umile, sensibile, ma determinato. E poi sei un papà, la pazienza non ti manca!"

Marco: "Lui, io…. Ecco"

Fede: "Tu. Marco, aka Keddu. Che poi… Perché Keddu??"

Marco: "E tu? Sei contenta?

Fede: "Molto! Molto contenta. E curiosa"

Marco: "Ma non sarà mica che tu parli di motori e lui di calcio, vero?

Fede: "Noooo! Parleremo entrambi di tutto. Ok, ti preparo due righe sulla power unit e sul sottosterzo, tranquillo!"

Marco: "Un'intervista che vorresti fare?"

Fede: "Ovviamente il 23 per eccellenza: MJ"

Marco: "Un personaggio di cui vorresti parlare?"

Fede: "Mandela"

Marco: "Una storia che vorresti raccontare?"

Fede: "Tutte quelle in cui lo sport rappresenta rivincita"

Marco: "Un altro conduttore al posto suo?"

Fede: "Marco Cattaneo. The one and only! Il nostro 23, il nostro Michael Jordan"