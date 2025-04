Conte out, il Napoli si affida ai leader in campo

Tutto, prima. La preparazione che deve essere perfetta: come sempre e più del solito stavolta, perché Conte a Bologna non ci sarà . È squalificato e ancora arrabbiato per quello. Sarà una sofferenza star fuori. E qualcosa pure toglierà al Napoli: la sua presenza, l’essere riferimento, l’immediatezza di certe scelte. Sebbene poi Stellini , il vice, ne condivida e interpreti ogni pensiero tattico e umore. È un pezzo di Conte, insieme hanno costruito vittorie, idee e anche il Lukaku centravanti da NFL, potente e veloce. Allenato a pallonate.

E poi c’è Oriali, il premier. La personalità, il carisma, il peso di una vita da mediano Campione del mondo. Anche ds, tra l’altro, proprio a Bologna. L’uomo che sa parlare alla squadra e che nello spogliatoio ha spesso ribadito un concetto: non c’è tempo da perdere. Figurarsi di perdere. Ci crede, ci credono, e la voglia di tutti è lì in campo. Nella fatica della doppia seduta, in McTominay debilitato dall’influenza e che spinge e Spinazzola che sfida i fastidi di quella botta sul muscolo. Con il Bologna all’andata fu l’inizio di tutto: la disfatta di Verona, il mercato imballato e l’ira di Conte. Il suo agosto terribile. Poi la scossa. Segnó subito Di Lorenzo, il capitano, un segnale anche quello che vale ancora adesso. Senza Conte tocca ai leader, in panchina e fuori.