Era il 12 maggio 1985 quando il Verona entrava nella storia del calcio italiano conquistando quello che resta uno scudetto storico , l’unico vinto da una squadra di una città non capoluogo di regione nella Serie A a girone unico. A quarant’anni di distanza , l’Hellas vuole ricordare quei momenti magici e, per riviverli assieme ai suoi tifosi, ha organizzato una serie di iniziative e attività: dalla quarta maglia dedicata alla mostra al Bentegodi fino a uno speciale album di figurine . A presentarle, il Presidente Esecutivo del Verona, Italo Zanzi , nel corso di un evento che ha visto la partecipazione del sindaco della città, nonché ex giocatore anche gialloblù, Damiano Tommasi , e di alcuni protagonisti di quel trionfo: Pierino Fanna, Luigi Sacchetti, Domenico Volpati e Hans Peter Briegel . “Quella dello Scudetto 1984/85 è e resterà sempre una vittoria eterna e soprattutto una vittoria di tutti . Vogliamo farla vivere tutti i giorni”, le parole del presidente Zanzi, mentre per Tommasi “quel magico momento dell’Hellas Verona è nella storia di tutti noi ”.

La quarta maglia ispirata al 1985

La data, il 12 maggio 1985, è indelebile per i tifosi del Verona. E allora nel weekend del 10-11 maggio (quando la Serie A scenderà in campo, con orari che la Lega non ha ancora comunicato), in occasione della partita casalinga contro il Lecce, l’Hellas indosserà la sua quarta maglia, realizzata ispirandosi a quella che la squadra di Bagnoli vestiva 40 anni fa sul campo dell’Atalanta, quando con una giornata di anticipo conquistava aritmeticamente il titolo. Una maglia speciale (sarà indossata solo per quella partita e le divise usate dai calciatori andranno poi all’asta per beneficenza) e rara, visto che è stata realizzata in 1985 (numero non casuale) esemplari.