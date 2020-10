Il famoso gruppo musicale ha postato un video di ringraziamento per il club nerazzurro, che aveva usato una loro canzone per la colonna sonora del video di presentazione di Vidal. Per loro anche tre maglie personalizzate, con il 22 del cileno e i nomi d'arte

Maglie nerazzurre numero 22, personalizzate con i loro nomi d’arte, e i Black Eyed Peas sono presto diventati “tifosi” interisti. Il noto gruppo americano, composto dai rapper Will.i.am, Taboo e apl.de.ap, ha pubblicato infatti sui propri canali social un video di ringraziamento, rivolto in particolare a Vidal.



Tutto nasce al momento della presentazione ufficiale del giocatore cileno, arrivato questa estate in nerazzurro: il video usato dall’Inter per dare il benvenuto al nuovo acquisto ha come colonna sonora “Feel the beat” dei Black Eyed Peas, e il “gemellaggio” è presto creato. Successivamente, il club nerazzurro ha inviato ai componenti della band tre maglie personalizzate (con il numero di Vidal), ricevendo in cambio anche una promessa: “Speriamo di venire presto a Milano per vedervi giocare”.