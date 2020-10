Un nuovo caso di positività al Covid-19 in casa Roma. Il difensore giallorosso Gianluca Mancini ha infatti annunciato sui social di aver contratto il coronavirus: "Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena. Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e Forza Roma!", il messaggio del calciatore su Instagram. Mancini, che non ha partecipato alla trasferta di Europa League contro lo Young Boys (successo della Roma per 2-1) perché squalificato, non sarà a disposizione di Fonseca per la sfida di campionato contro il Milan in programma lunedì sera a San Siro, match che ogni probabilità lo avrebbe visto tra i titolari come sempre accaduto nelle precedenti quattro gare di Serie A disputate fino a questo momento dalla Roma.