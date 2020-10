La 5^ giornata di Serie A prosegue al Gewiss Stadium, casa dei bergamaschi che ospitano la squadra di Ranieri reduce da due vittorie di fila. Da applausi in Champions, la Dea cerca la riscossa dopo il 4-1 incassato a Napoli. Ampio turnover per Gasp che lancia Lammers e Ilicic in attacco (fuori Zapata e Muriel), spazio anche a Depaoli, Mojica e Pasalic a centrocampo. Liguri con Ramirez alle spalle di Quagliarella. Diretta alle 15.00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD