Una pioggia di auguri da parte di tutto il mondo dello sport, per i 60 anni del "più umano degli dei". E non potevano certo mancare quelli del Napoli, che il "dio" Maradona l'ha accolto, coccolato, amato follemente e in maniera incondizionata, ricevendone in cambio anni di gloria, successi e prodezze da stropicciarsi gli occhi.





Proprio con queste, una collezione di alcune giocate magiche di Diego, il Napoli l'ha festeggiato su Twitter, postando un video che dice tutto già dal titolo. "Ho visto Maradona", tre semplici parole in cui è racchiusa la fortuna di un popolo intero che ha potuto assistere di persona a quelle prodezze. E che non potrà mai dimenticarle.