“C’è piena sintonia tra tutti noi, si vede anche in campo nello spirito della squadra. Sul piano della voglia e della generosità siamo sempre al top, non a caso siamo la prima o la seconda squadra per contrasti vinti”. E le statistiche confermano le parole di Stefano Pioli, con la classifica dei duelli vinti che vede in testa il Milan, ai primi posti (è secondo) anche in quella dei contrasti. Ecco la classifica di A “rivista” sotto questo punto di vista