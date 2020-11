Inter, aspettando Vidal è Barella l'uomo in più

Adesso per l'Inter la misura andrà ritrovata in mezzo, in quel centrocampo in cui tempi, copertura e personalità dovranno tornare ad essere i protagonisti assoluti di una squadra che deve ritrovare equilibrio per mantenere efficacia e provare a subire meno gol. Per questo motivo un giocatore come Vidal può far meglio, per questo motivo la crescita di uno come Barella è fondamentale ed è sotto l’occhio di tutti. E’ l’uomo in più, quello che sulla trequarti sta mostrando miglioramenti incredibili e che sta mangiando il campo con la grinta di chi sa che il momento è adesso con un allenatore che stravede per lui, lo fa giocare e lui lo ripaga con prestazioni, assist e a volte anche gol.

Quelli che doveva garantire anche Arturo Vidal per esperienza, stima e fiducia che l’allenatore ha sempre riposto in lui. La posizione non lo sta forse aiutando e anche lui sta mettendo in luce prestazioni con qualche errore e sbavatura di troppo. Errori non da Vidal in attesa che una prestazione o una scintilla riaccenda le qualità del cileno.

Quella che aspetta anche Lukaku, spettatore nelle gare con Parma e Real Madrid e che ha aumentato i giri allenandosi da solo ad Appiano, con la speranza di mettersi alle spalle il risentimento agli adduttori della coscia sinistra ed esserci a Bergamo con l’Atalanta. Serviranno due allenamenti per convincere Conte. Decisione delicata che verrà presa all’ultimo. Delicata e importante come il peso della partita di domenica per provare a dare una risposta fragorosa alle prime critiche e anche ad un po' di scetticismo dopo una partenza stagionale ad intermittenza.