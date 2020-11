Caos tamponi, Immobile ci sarà contro la Juve?

Immobile, Lucas Leiva e Strakosha sono stati fermati dai tamponi Uefa, mentre per quelli eseguiti in Italia potevano giocare. Ora bisogna capire se Inzaghi potrà schierarli nel big match contro la Juve. Si attende l'esito dei nuovi test, mentre la procura federale indaga per capire se ci sono state irregolarità

Lazio imbattuta in Champions, ma al centro del dibattito in Serie A. In Russia senza Lucas Leiva, Strakosha e Immobile, fermati dai tamponi Uefa: contro la Juve ci saranno? Lo stabiliranno i nuovi tamponi, quelli che verranno effettuati dal laboratorio privato di Avellino, lo stesso che aveva ritenuto utilizzabili i medesimi giocatori con il Torino. Per Immobile sarebbe, in caso di via libera, un doppio coast to coast tra positivo/negativo/positivo/negativo, disorientante per lui come per chi deve regolarsi di conseguenza, dal suo allenatore agli avversari.

In mezzo una vicenda di evidente difformità riguardo alla valutazione dei test molecolari da parte dei laboratori, tra geni più o meno forieri di contagiosità, cariche virali basse e metodologie tutte omologate ma non sovrapponibili. Una difformità che attenta alla credibilità del protocollo e che va eliminata con regole certe e globali, in nome della trasparenza, condizione necessaria per portare avanti il campionato.

Sarà la Procura della Federcalcio a indagare su eventuali mancanze da parte del club e già lo sta facendo da giorni, con l’acquisizione dei referti dei giocatori cui si aggiungeranno i nuovi campioni molecolari. Che per ora potranno solo dire (e non è poco) se la Scarpa d’Oro in carica potrà affrontare domenica Cristiano Ronaldo, che questo trofeo in passato lo ha centrato già 4 volte.