Dopo aver lavorato da solo ieri, nella giornata di riposo della squadra, oggi seduta a parte per il belga che intanto è stato convocato dal ct Martinez per le gare di Nations League

In attesa di capire se riuscirà a recuperare (molto difficile) per la gara di domenica a Bergamo contro l’Atalanta, Romelu Lukaku è stato convocato dal Belgio . Il ct Martinez, infatti, ha inserito anche il suo nome nella lista per le gare contro Svizzera , Inghilterra e Danimarca .

Zero rischi

Meno ottimismo, in realtà, si respira ad Appiano. Ieri l’attaccante aveva lavorato da solo per testare l’adduttore della coscia sinistra, che fin qui lo ha costretto ai box contro Parma e Real Madrid. Un punto in due gare senza il gigante che Conte vorrebbe riabbracciare per la delicatissima sfida contro l’Atalanta di Gasp. Ma senza correre rischi. Una ricaduta e un ulteriore stop sarebbe un colpo pesantissimo che l’Inter attuale non può proprio permettersi.