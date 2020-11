Inzaghi: "Responsabilità mia, sconfitta meritata"

Una sconfitta pesante, la quarta consecutiva in campionato. Momento davvero complicato per il Benevento , nettamente superato in casa dallo Spezia nella 7^ giornata di Serie A. Non cerca scuse Filippo Inzaghi , che si assume tutte le responsabilità dello 0-3 subìto dalla squadra di Vincenzo Italiano: "Non abbiamo fatto una buona partita e dobbiamo soltanto rimboccarci le maniche - ha detto l'allenatore del Benevento ai microfoni di Sky Sport -, gare così ci devono far riflettere. La Serie A è tutta un'altra cosa . Lo Spezia ha meritato di vincere. Dal punto di vista caratteriale è mancata la lotta, noi siamo una neopromossa e dobbiamo lottare. Ma la responsabilità è tutta mia , oggi avremmo perso con chiunque, ci sono davvero poche giustificazioni . Devo cercare di capire quello che non va, ma troveremo la chiave".

Italiano: "Con un po' di coraggio in più avremmo più punti"

HIGHLIGHTS

Doppio Nzola, colpo Spezia: Benevento ko 3-0

Ovviamente soddisfatto, invece, Vincenzo Italiano, alla seconda vittoria in Serie A con il suo Spezia. L'allenatore ha elogiato la sua squadra che con questo successo si è portata a quota 8 punti in classifica: "Siamo partiti in ritardo e dobbiamo ancora crescere tanto - ha detto a Sky Sport -, ma ottenere questi risultati è per noi motivo di grande soddisfazione. Siamo sulla strada giusta e venivamo da qualche partita in cui avremmo meritato qualcosa in più. In tanti ci davano per spacciati e pensavano che fossimo la vittima sacrificale in ogni partita, invece noi abbiamo sempre dimostrato di giocare con tutti e di non subire solamente. Se avessimo avuto un po' più di coraggio e se ci avessimo creduto un po' di più, avremmo poututo avere qualche punto in più in classifica".