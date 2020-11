Il Chief Officier della Juve ha commentato la vicenda dei tamponi che ha animato le ultimeore in casa Lazio: "Coinvolge un altro club e non noi. I protocollo garantiscono la regolarità e la continuità del campionato. Se non si rispettano è giusto essere puniti"

LAZIO-JUVE LIVE - CORONAVIRUS: DATI E NEWS IN DIRETTA