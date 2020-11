La rosa dell'Inter è la più vecchia della Serie A ma uno dei migliori in questa stagione è Alessandro Bastoni, uno degli unici due under 21

Bastoni per la vecchiaia. Scherzando ovviamente, si può riassumere così l'età media dell'Inter, la più alta in serie A: 28,3 anni. Tradotto: esperienza e giocatori pronti a vincere subito. Si spiegano così gli arrivi di Vidal, Darmian e Kolarov o le conferme per Handanovic (900 minuti finora per lui) e gli altri.

Under 21 e Over 30 leggi anche Serie A, il calendario del prossimo turno Gli over 30 dell'Inter (nati fino al 1989 compreso) sono 11 con Padelli che finora non ha ancora giocato. Gli under 21 (nati dal ‘99 in poi) sono solo due: Bastoni (551 minuti per lui finora) e Pinamonti. In attesa della crescita di quest'ultimo, si deve sottolineare la grande esplosione di Bastoni che è arrivato fino alla nazionale. Scommessa vinta da Antonio Conte che ci ha visto il prototipo del difensore del futuro.