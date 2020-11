Serie A, il calendario del prossimo turno

Dopo la sosta per le Nazionali la Serie A ripartirà con l'8^ giornata, in programma nel weekend tra sabato 21 e domenica 22 novembre. Tante sfide interessanti, tra tutte spicca il big match del San Paolo tra Napoli e Milan. Il calendario completo del prossimo turno

Tempo di pausa per il campionato, che si ferma per la sosta per gli impegni delle Nazionali prima di ripartire con una 8^ giornata ricca di partite interessanti. Il prossimo turno si svilupperà su due giorni, con le prime tre gare in programma sabato 21 novembre e le rimanenti sette domenica 22. Si partirà con la Lazio, impegnata sul campo del Crotone, a seguire la trasferta dell'Atalanta contro lo Spezia e il posticipo serale tra Juventus e Cagliari. Nel lunch match domenicale la Fiorentina ospiterà il Benevento, mentre nel pomeriggio saranno quattro le partite in tabellone: su tutte spicca Inter-Torino. La sfida tra Udinese e Genoa fissata alle 18, a chiudere il quadro sarà il posticipo delle 20:45 e big match di giornata, Napoli-Milan. Ecco il programma completo della 8^ giornata di Serie A.