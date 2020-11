Dal libro al film: il dietro le quinte di "Mi chiamo Francesco Totti"

Alex Infascelli è fatto esattamente come ti immagini un regista: divertente, arruffato, visionario, ritardatario, educato e gentile ma dando la sensazione che una parte di sé sia sempre altrove, o meglio più avanti rispetto a quello di cui si sta discutendo in quel momento. Un artista , molto semplicemente.

Quando i produttori che avevano acquisito i diritti di “Un capitano” - Virginia Valsecchi, Mario Gianani e Lorenzo Mieli - mi hanno rivelato la loro scelta per la regia, ho pensato subito a “ Almost Blue ”, il thriller tratta da un romanzo di Carlo Lucarelli col quale Alex, all’esordio, aveva ricevuto il suo primo David di Donatello. Una brillante rielaborazione di un film di genere .

L’operazione Totti - stasera va in onda su Sky Cinema 1 e su Sky Sport Serie A la prima di “Mi chiamo Francesco Totti” - per molti versi ha seguito la stessa logica: il racconto in prima persona di un ragazzo “normale”, o meglio che tale si è sempre sentito, ma che incidentalmente è stato uno dei più grandi giocatori dell’era moderna. Di sicuro il più grande della Roma, squadra e città che non ha mai voluto lasciare malgrado uno dei molti trasferimenti possibili - diciamo al Real Madrid - gli avrebbe portato coppe e trofei in quantità enorme.