Italiano conferma la formazione che ha battuto il Benevento, Gasperini cambia tanto in vista dell'impegno di Champions con il Liverpool. Muriel non convocato, Zapata in forse: davanti dovrebbe partire titolare Lammers. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, alle 18 PROBABILI FORMAZIONI, I "CAMPETTI"

Lo Spezia per provare a dare continuità (nonostante la sosta nazionali) alla bella vittoria con il Benevento, l’Atalanta per tornare al successo dopo il pari con l’Inter, avvicinare le primissime posizioni in classifica e poi dedicarsi alla sfida di Champions di mercoledì, contro il Liverpool. Proprio con un occhio ad Anfiel, Gasperini sembra intenzionato a cambiare tanto.

Confermato Nzola, Farias scalpita approfondimento Tutti i giocatori ko (o in dubbio) dopo la sosta Per Italiano, probabile conferma dell’11 che ha battuto il Benevento. In difesa, Chabot sta meglio e giocherà al centro insieme a Terzi. Ferrer favorito su Mattiello a destra, mentre sull’altra corsia Bastoni è in pole su Marchizza. Davanti, confermatissimo Nzola, ma occhio anche a Farias che scalpita per una maglia da titolare insidiando Gyasi o Agudelo. SPEZIA (4-3-3): Provedel; Mattiello, Chabot, Terzi, Bastoni; Estevez, Ricci, Pobega; Agudelo , Nzola, Gyasi. All. Italiano