Dove vedere Parma-Venezia

I numeri di Parma-Venezia

Il Parma è imbattuto in sette sfide di Serie A contro il Venezia (5V, 2N), tra le formazioni contro cui i ducali non hanno mai perso nel torneo solo contro la Cremonese hanno disputato più match (otto). Il Parma ha vinto le ultime cinque gare contro il Venezia in Serie A, realizzando 13 gol nel periodo (2.6 di media a match), e solo contro il Bari ha ottenuto più successi di fila nella sua storia nel massimo campionato (sei tra il 1999 e il 2009). Nonostante il Venezia abbia segnato in ciascuna delle tre trasferte contro il Parma in Serie A, i lagunari hanno guadagnato un solo punto in queste tre gare fuori casa (quattro reti dei veneti contro i sette gol degli emiliani). Le due formazioni torneranno ad affrontarsi al Tardini nel massimo campionato a distanza di 22 anni e 259 giorni, ovvero dal 5 maggio 2002 (2-1 per i ducali). Il Parma non ha segnato in tre delle ultime quattro gare di campionato, tra cui le due più recenti; gli emiliani potrebbero rimanere a secco di gol in tre partite di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2021. Il Parma ha vinto due degli ultimi tre match al Tardini in campionato (1P), tanti successi quanti nei precedenti 24 incontri interni di Serie A (2V, 7N, 15P). Dopo il 2-1 contro il Monza nell’ultima gara in questo stadio, i ducali potrebbero ottenere due successi casalinghi di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio 2020. Il Venezia è la squadra che ha guadagnato meno punti in trasferta in questo campionato (tre in 10 gare esterne, con tre pareggi). Più in generale, i lagunari non hanno vinto alcuna delle ultime 17 partite fuori casa in Serie A (4N, 13P), con il loro ultimo successo in trasferta nel torneo risalente al 12 febbraio 2022 contro il Torino. Da una parte nessuna squadra ha segnato più gol del Parma su sviluppi di calcio d’angolo in questo campionato (sei, al pari di Inter e Udinese), dall’altra parte invece il Venezia è la formazione che ha subito più reti su sviluppi di corner (sette).