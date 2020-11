Zhang: "Conte ha qualità per portare Inter al top"

Il presidente dell'Inter è intervenuto in videoconferenza durante l'Assemblea dei soci: "Conte da subito è diventato il nostro leader. Ha le qualità per creare una mentalità vincente". Approvato il bilancio 2019/2020 con una perdita di 102.4 milioni di euro

Durante l'assemblea dei soci dell'Inter, che ha approvato il bilancio 2019/2020 del club nerazzurro è intervenuto il presidente Steven Zhang: "In Conte abbiamo indentificato le qualità professionali e umane per creare una mentalità vincente". Lo ha detto il presidente dell'Inter, Steven Zhang, nel suo discorso durante l'assemblea dei soci nerazzurri, che ha approvato il bilancio 2019/2020 dell'Inter. "All'inizio dell'anno scorso ci eravamo posti l'obiettivo di mettere solide basi per costruire una nuova era che in maniera graduale deve riportare l'Inter alla vittoria - ha aggiunto -. In Conte abbiamo identificato tutte le qualità professionali ed umane per compiere questa missione. Antonio è salito alla guida dell'Inter e da subito ne è diventato un vero leader", ha concluso Zhang.

"In uno scenario di grande contrazione economica, si consolida il progetto di crescita dell'Inter, basato sulla creazione di un marchio globale e su una visione innovativa del business che vede nelle nuove generazioni il target di riferimento primario", ha proseguito Zhang nel corso dell'assemblea dei soci. "Il nostro impegno per il futuro è sempre rivolto a garantire sostenibilità aziendale e crescita della performance sportiva. Il fatturato è rimasto stabile rispetto all'anno precedente - ha aggiunto il presidente dell'Inter -. Questo risultato è prova dell'efficacia della visione globale e della strategia del club. L'Area Sportiva, guidata dal Ceo Giuseppe Marotta, ha ottenuto risultati molto positivi nel corso della passata stagione".

"La vittoria sul campo è l'obiettivo per cui l'Inter deve sempre lottare, per il club e per i suoi straordinari tifosi. Siamo sicuri che la stagione scorsa ha posto le basi su cui possiamo costruire il successo del club e assicurare un grande futuro a noi e a tutta la famiglia nerazzurra", ha concluso Zhang.