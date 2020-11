Le Roi alla Gazzetta dello Sport: "Provarono a portarmi al Napoli, a Diego avrei lasciato la 10. Maradona il più forte? Non lo so, ma è stata una persona generosa in un mondo che l'ha aiutato poco" LO SPECIALE SU MARADONA

"Non so se l'Avvocato Agnelli sognasse una Juve con me e Maradona assieme, ma Dal Cin aveva provato a portarmi al Napoli. Gli avrei lasciato la maglia numero 10 perché era a casa sua e io avrei preso la 20, che vale il doppio...". La battuta alla Gazzetta dello Sport è di Michel Platini, ex fuoriclasse bianconero. Che ricorda così Diego Maradona, avversario in tante sfide di campo in Serie A e non solo: "La prima volta ci eravamo incontrati a Buenos Aires nel giugno 1979, l'indimenticabile Argentina-Resto del Mondo. C'eravamo io, Rossi, Tardelli e Boniek, allenati dal vostro Enzo Bearzot che mi aveva voluto in squadra. Dall'altra parte i campioni del 1978 con Diego ancora giovanissimo. Un ragazzo già grande come Pelé, Cruijff, Ronaldo e Zidane: i campionissimi che segnano un'epoca. Non chiedetemi però confronti con me. Come si fa a dire se sono meglio i Beatles o Battisti? Celentano o Jacques Brel? Sono paragoni che non hanno senso nella vita e neanche nel calcio. Il mio migliore? Sono cresciuto con un idolo: Johan Cruijff e quindi...", afferma Platini.