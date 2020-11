Serie A, le migliori giocate della 9^ giornata

La nona giornata di campionato conferma le difficoltà della Juventus contro squadre che si chiudono, la sicurezza nei propri mezzi del Milan anche in assenza di Ibrahimovic, le enormi qualità dell’Inter, il momento ottimo del Verona e la capacità del Napoli di dominare anche contro grandi squadre. Grandi vittorie e brutte sconfitte si possono leggere nelle qualità dei collettivi, nelle intuizioni degli allenatori, nel momento di forma delle squadre, ma ogni tanto si può pensare anche alle giocate dei singoli - nel giorno in cui si celebra il più grande in queste cose. Non è stata una giornata eccezionale per la Serie A, ma queste sono alcune delle giocate che ci sono piaciute.

L’arrivo di Chiesa, nell’ultimo giorno di mercato, in una squadra di cui era difficile individuare le intenzioni è stato visto come un mistero. In queste prime giornate Chiesa è stato schierato principalmente come esterno largo a destra. Ieri alcune delle migliori azioni della Juventus sono passate per i suoi piedi. Suo ad esempio il lancio a tagliare il campo per Morata, che poi ha trovato un bel gol.

In questa giocata Chiesa sembra aver fatto suo un movimento tipico di Cuadrado, che oggi è diventato un giocatore più equilibrato e meno elettrico, come è invece l’esterno italiano. Chiesa riceve in una situazione apparentemente statica, si guarda intorno alla ricerca di un compagno, poi, all’improvviso, come se gli si accendesse una lampadina, con un tocco sotto scavalca l’avversario e lo supera come se fosse un ostacolo nei 110 metri ostacoli.

L’azione al volo dell’Inter