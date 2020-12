La carriera di Mohamed Abarhoun

Abarhoun era un difensore centrale, protagonista di una discreta carriera da calciatore. Tanti anni vissuti in patria con la maglia del Moghreb Tetouan, prima di trasferirsi in Europa nel 2017. Un anno e mezzo nel campionato portoghese con la maglia del Moreirense, con un gol segnato in 37 partite. A gennaio 2019 il trasferimento in Turchia, al Caykur Rizespor. In Super Lig segna 3 gol in 36 partite, chiudendo la sua avventura in una stagione condizionata dal coronavirus. La sospensione del campionato ha segnato anche la fine della sua carriera, a causa della scoperta della malattia e la tragica scomparsa del 2 dicembre scorso. Abarhoun ha collezionato anche 7 presenze con la Nazionale del Marocco e ha giocato le Olimpiadi del 2012 con la selezione under 23 del suo paese.