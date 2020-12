C’erano due tedeschi e un piemontese di Grugliasco…

1 voto (su 7.508.783 totali) è arrivato anche dalla Città del Vaticano , a certificare che esiste qualcosa di sacro quando il pallone è chiamato ad eleggere i propri Dei. E la Dea è tutta nostra, orgoglio italiano. L’onda lunga dell’Atalanta ha raggiunto anche Dubai , il più fashion dei sette Emirati Arabi, che il 27 dicembre ospiterà il galà di premiazione del Globe Soccer . Una serata con molti dei protagonisti seduti al fianco dell’emiro Mohammed bin Rashid Al Maktoum , e non collegati via computer dalle proprie abitazioni. La certezza è che Gian Piero Gasperini salirà sul podio nella categoria allenatore dell’anno: il suo nome figura infatti della short list dei tre finalisti. Una new entry fra due giganti annunciati: Jurgen Klopp , che ha riportato la Premier a Liverpool dopo 30 anni, e Hans-Dieter Flick , che ha vinto tutto con il Bayern Monaco e per questo resta il grande favorito della corsa.

Se è una barzelletta in effetti fa ridere, ma di gioia. E’ un inno alla felicità , un frutto maturo del lavoro, una carezza dolce e delicata a Bergamo , città devastata dal Covid. Se solo avesse potuto sorridere, l’avrebbe fatto per la sua Atalanta, arrivata ad un passo dalla semifinale di Champions League a Lisbona, e per il suo condottiero, allenatore e cittadino onorario. I due esclusi rispetto alla prima lista allargata di nominations sono Thomas Tuchel, finalista di Champions con il Paris Saint Germain, e Julien Lopetegui, che ha regalato al Siviglia anche l’ultima edizione dell’Europa League, battendo l’Inter nella partita decisiva. Veni, vidi e poi chissà, e già così è una storia da raccontare. Da vivere. Una sfida ai più grandi.

Messi vs CR7, due volte

L’altro scontro da tenere d’occhio è quello, fra titani, che sta per spostarsi ai margini del deserto direttamente dal Camp Nou: Leo Messi contro Cristiano Ronaldo. Entrambi sono in finale in due categorie: calciatore dell’anno e calciatore del secolo, con quest’ultima che prende in considerazione il periodo che va dal 2001 al 2020. Per quanto riguarda il premio dell’anno, oltre a loro due, nella short list è presente Robert Lewandowski, che avrebbe vinto il Pallone d’Oro se solo l’avessero assegnato, e che con tutta probabilità sta per portarsi a casa il The Best della Fifa. Per quanto riguarda il riconoscimento del secolo, invece, il terzo e il quarto incomodo sono Ronaldinho e Mohamed Salah.