Gli organizzatori hanno comunicato quali sono i finalisti in corsa per i premi di giocatore, allenatore e squadra dell'anno, che verranno assegnati il 27 dicembre a Dubai. Inoltre sono state annunciate anche le short list dei migliori del secolo (giocatore, allenatore, squadra e agente). Cristiano Ronaldo e Messi candidati a entrambe le categorie, Gasperini in corsa per il premio di miglior allenatore. Branchini e Raiola gli altri due italiani candidati (agente del secolo)