Quando Paolo Rossi divenne Pablito

Paolo Condò ha scelto di ricordare Paolo Rossi attraverso il racconto del suo Mondiale 1978, spiegando come "più che un’occasione perduta, era stata una meravigliosa premessa" di quello che sarebbe successo 4 anni più tardi in Spagna

Nel 1978 Paolo Rossi era arrivato in Nazionale come un vento fresco e irresistibile, spinto dal calcio senza pensieri del Real Vicenza - così veniva chiamata la formazione di Gibì Fabbri, capace di uno straordinario secondo posto - e da una capacità di fare gol che lasciava senza parole. Paolo era un fruscio in area di rigore, quando lo avvertivi era già successo tutto, ladro di tempi di gioco come nessuno.

La maglia da titolare Il povero Ciccio Graziani, titolare con Bettega di quelle stagioni imperniate sul confronto fra Torino e Juventus, gli aveva dovuto lasciare il posto in modo ineluttabile, fin dall’amichevole prenatalizia di Liegi, contro il Belgio, data del debutto dell’uomo che sarebbe diventato Pablito.

L’altro Rossi Nella primavera successiva, sulla strada del Mondiale argentino, emerse un Rossi anche in difesa, il terzino sinistro della Juve Antonio Cabrini, ed è da allora che ogni c.t. in avvicinamento a un Mondiale si sente chiedere se non scorga in campionato dei nuovi Rossi e Cabrini, eletti archetipi delle novità che ti cambiano la vita in extremis.

Pablto a Mar del Plata Divenne in fretta Pablito, a Mar del Plata. Il gol dell’1-1 alla Francia, poi trafitta dal 2-1 di Zaccarelli, il gol dell’1-0 all’Ungheria nella seconda partita vinta 3-1, il trasferimento a Buenos Aires per la terza gara con l’Argentina - ininfluente ai fini della qualificazione ma fondamentale per dire al mondo che l’Italia correva per il titolo - il triangolo di sublime precisione che manda in gol Bettega e i nostri sogni di vincitori del girone contenente i padroni di casa, futuri campioni del mondo. Ancora un gol di pura rapina, l’1-0 definitivo all’Austria, per aprire il secondo gruppo, poi uno sfortunato 0-0 con la Germania e la sconfitta dagli olandesi che ci costa la finale.