Al Mapei Stadium si apre l'11^ giornata di Serie A. La squadra di De Zerbi a caccia dei tre punti per accorciare verso le prime posizioni. Sassuolo senza Caputo, gioca Djuricic come terminale offensivo e Haraslin e Lopez da trequartisti insieme a Berardi. F. Inzaghi conta sul rientro di Schiattarella e sceglie Ionita e Caprari sulla trequarti. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD