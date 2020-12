Delusione Prandelli, Fiorentina in ritiro

L'allenatore della Fiorentina dopo la netta sconfitta contro l'Atalanta: "Dobbiamo metterci in testa che non è una vergogna difendersi, dobbiamo farlo con grande tenacia e aggressività e dobbiamo farlo tutti, non solo 2-3 giocatori. Paradossalmente sul 3-0 ho visto una squadra liberarsi da tutte le paure". Squadra in ritiro a partire da lunedì ATALANTA-FIORENTINA 3-0, GOL E HIGHLIGHTS

Fiorentina travolta dall'Atalanta nell'11^ giornata di campionato: i viola affondano sotto le reti di Gosens, Malinovskyi e Toloi e restano fermi in classifica con 17 punti, ancora a caccia della prima vittoria. "La cosa che mi fa più rabbia è che abbiamo aver preso gol al 44' del primo tempo sbagliando tre contrasti al limite dell'area. Dobbiamo metterci in testa che non è una vergogna difendersi. Dobbiamo farlo con grande tenacia e aggressività e dobbiamo farlo tutti, non solo 2-3 giocatori", tuona Prandelli al termine della partita ai microfoni di Sky Sport. Note positive? "Paradossalmente ho visto una squadra liberarsi da tutte le paure sul 3-0, andando a pressare alto, pur rischiando di subire altri gol. Poi ci è comunque mancato il tiro in porta, è vero, ne abbiamo fatti pochissimi, ma questa è una squadra che sta cercando di uscire da una situazione molto complicata", aggiunge l'allenatore della Fiorentina.