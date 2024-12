Passo falso dei giallorossi, che cedono nel finale al Sinigaglia dopo due vittorie di fila. L'analisi di Claudio Ranieri: "Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara, ma dopo l'intervallo loro si sono messi a specchio con più voglia di vincere. Stanchezza? Non mi piace accampare scuse. Ed è prematuro parlare di un problema d'atteggiamento". L'allenatore ha aggiunto: "Dovbyk non sta ancora al 100%. E se a gennaio ci fossero opportunità di mercato..."

Non trova continuità la Roma, che esce battuta dal Sinigaglia. Dopo le vittorie contro Lecce e Braga, i giallorossi mancano il tris e cadono 2-0 nel finale contro il Como. Decidono i gol nel recupero di Gabrielloni e Paz, reti che legittimano il calo degli ospiti nella ripresa dopo un primo tempo di buon livello. Ne ha parlato a Sky Claudio Ranieri: "Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara, forse troppo lenti. Abbiamo creato buone occasioni, ma nel secondo tempo è cambiata la partita. Loro si sono messi a specchio e con più voglia di vincere. Abbiamo sbagliato sulla punizione in occasione del gol: una squadra esperta non può fare un errore del genere. Non siamo stati così bravi a creare gli stessi problemi del primo tempo. Stanchezza? Può essere, ma non mi piace accampare scuse. A chi entrava dicevo di essere decisi e determinati. Dovevamo sapere interpretare bene la gara visto che non riuscivamo a comprendere le decisioni dell’arbitro".