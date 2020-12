Intervenuti assieme in diretta su Sky Sport, Maldini e Pirlo hanno raccontato un aneddoto inedito: "Quest’estate ho chiamato Andrea per complimentarmi del suo incarico in U23 – ha detto Maldini - e come battuta gli feci ‘non è che stai andando a Torino per la prima squadra?’ e lui mi disse ‘ma come fai a saperlo?’. Da una battuta è venuta fuori la verità. Sono stato uno dei primi a saperlo…"