Maldini, Milan: "Io nella formazione migliore di tutti i tempi? Un orgoglio e un sogno di fare una partita con gli altri 10 campioni che sono in quella lista. Le parole di Ibra? Abbiamo iniziato questa stagione sull'onda lunga del finale della scorsa stagione, non abbiamo obiettivi veri e propri ma vogliamo giocarci partita dopo partita con coraggio anche quando ci saranno i momenti difficili. Calhanoglu? Situazione delicata ma c'è grande disponibilità da entrambe le parti per arrivare a un risultato che dovrebbe mettere d'accordo tutti. Kalulu? Si è rivelato più adatto come centrale, è un 2000 e il giorno che è arrivato da noi aveva fatto solo una panchina con il Lione"