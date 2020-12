100 anni di Cagliari, “Més que un club”

Un secolo di "stamborrate", un avventura degna di un romanzo. E' quella raccontata nel film documentario " A CHENT’ANNOS”, Un viaggio da riva a Riva. In onda oggi alle ore 21.15 su Sky Sport Uno (disponibile anche on demand)

“A chent’annos” (A cent’anni). In questo caso il timbro, più che un auspicio, su una avventura romanzesca, puntualmente lo diventano quelle ispirate da sogni proibiti. Un secolo di “stamborrate” (cannonate) all’incrocio, soprattutto di utopie realizzate. Certo, per chi è sardo e per chi non lo è, tuffarsi nella memoria dei cento anni del Cagliari significa riaffiorare stringendo in un pugno quell’eversivo scudetto del ’70, il primo di una squadra del Sud. E nell’altro il santino di Riva, il bomber del destino, il tenebroso Achille, il quinto moro della bandiera, oggi presidente onorario del club.

Inevitabile che accada, tutto rimpicciolisce davanti alla potenza di quella conquista, alle conseguenze economiche, sociali, all’aura mitologica del Messia padano. Inevitabile, ma profondamente limitativo. Perché il film del Centenario si compone di spettacolari piani sequenza nei quali ruggiscono fatti e figure altrettanto fondamentali. Dal primo vagito, il Cagliari Football Club, fondato da un chirurgo siciliano, Gaetano Fichera, nasce proprio in un cinema, il 30 Maggio 1920, sino agli acuti contemporanei, con la gestione Giulini a legare tradizione e modernità senza vivere di nostalgia, forte di un sentimento prepotentemente identitario, academy all’avanguardia, progetti tecnici strutturati in ottica europea. In mezzo, le facce, i piedi, le pagine scritte da Virdis e Piras, Ranieri e Francescoli, Matteoli e Oliveira, Conti e Zola, Pavoletti e Joao Pedro, e tanti altri ancora, i simboli delle più significative epoche post scudetto, su tutte quella del ’94 quando il Cagliari si issò ad un soffio dalla finale di Coppa Uefa.