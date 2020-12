Prandelli: "Contro la Juve voglio sfacciataggine"

"Nessuna squadra è perfetta, anche le più grandi ogni tanto concedono qualcosa e quindi noi dovremo farci trovare pronti e avere la sfacciataggine di approfittarne per toglierci la soddisfazione di fare male". Così Cesare Prandelli alla vigilia della trasferta con la Juventus, martedì sera a Torino. "Ai miei giocatori dico che non voglio vedere nessuno scontento, tutti devono sentirsi coinvolti, il mio obiettivo - ha ribadito il l'allenatore della Fiorentina - è arrivare presto a 40 punti e per riuscirci serve avere anche la mentalità da squadra provinciali". Poi sulla Juve: "Se quest'anno avrà più difficolta' a vincere lo scudetto? Pirlo sta bruciando le tappe, in due mesi ha dato una fisionomia alla sua squadra, merita i complimenti, stavolta però avrà più concorrenza nella lotta al titolo e quanto sta avvenendo in campionato lo dimostra anche se i bianconeri sono abituati a stare lassù. Temo la loro qualità e tutti i loro giocatori offensivi, quindi anche Chiesa che è un giocatore straripante".