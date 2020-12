Dopo il ricorso vinto dal Napoli e la decisione di far giocare la sfida contro la Juve, il club bianconero ha deciso di lasciare in tribuna Rabiot per fargli scontare la giornata di squalifica ricevuta prima della sfida del 4 ottobre e considerata non più scontata dopo il verdetto del Collegio di Garanzia presso il Coni. Rispetto alla sfida di Parma Chiesa torna titolare, mentre Dybala torna ma partirà dalla panchina. Diretta su Sky Sport Serie A alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD