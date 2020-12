Theo Hernandez come Gareth Bale. Non certo la versione sbiadita di oggi del gallese al Tottenham, ma quella alla sua prima esperienza con gli Spurs, quando da terzino sinistro era l’arma in più con gol, assist e prestazioni super. Il paragone tra l'esterno francese del Milan – protagonista anche nella vittoria contro il Sassuolo con l’assist per il secondo gol rossonero (rete di Saelemaekers) arrivato dopo un’accelerazione spaventosa iniziata nella sua metà campo – e il gallese che nel corso della sua carriera ha poi avanzato il raggio d'azione fino a trasformarsi in attaccante, ha animato la discussione del Club .

"Theo è devastante"

vedi anche

Milan, che festa in bus dopo il Sassuolo! VIDEO

"Marchegiani mi ha scritto durante la partita che Theo Hernandez è la cosa più vicina a Bale, quando giocava laterale sinistro al Tottenham", ha rivelato Fabio Caressa a proposito della prova del terzino del Milan che contro il Sassuolo ha sfornato il terzo assist (3 anche i gol realizzati) in Serie A quest’anno. "Theo è 'modificato', è illegale - incalza Di Canio -. Quando parte in progressione palla al piede è devastante. E poi è attento anche in fase difensiva, sempre ben posizionato". I complimenti per il giocatore del Milan arrivano anche da Beppe Bergomi: "Nel secondo gol Theo fa un’accelerazione incredibile. Non c'è nessun giocatore che abbia uno strappo come lui. E in fase difensiva non lo salti mai".