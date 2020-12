Mauro Bellugi ha subito l’amputazione di entrambe le gambe. È questo l’effetto di alcune complicanze sopraggiunte in seguito al ricovero per positività al Covid-19, contratto dall’ex difensore a inizio novembre. È stato lo stesso Bellugi a raccontare la vicenda in una videochiamata con Luca Serafini, trascritta sul sito altropensiero.net. Mauro Bellugi, oggi 70 anni, ha giocato tra gli anni ’70 e 80’ con Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese, oltre ad aver indossato la maglia della Nazionale italiana. L’ex difensore specifica di essere arrabbiato con il chirurgo: "Mi ha tolto anche la gamba con cui feci gol al Borussia Moenchengladbach", riferendosi al match di Coppa dei Campioni disputato a San Siro il 3 novembre 1971 (vinto dall’Inter per 4-2). Tuttavia Bellugi non si è perso d’animo, anzi, ha provato subito a reagire con una battuta: "Prenderò le protesi di Pistorius", ha detto a Serafini.