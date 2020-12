Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, a Sky Sport:

"Ce la dobbiamo giocare, sono certo che verrà fuori una bella partita. Eriksen ha già giocato l'ultima partita con l'Inter? E il Papu Gomez? Ci incontreremo con l'allenatore, come avviene in tutti i club all'inizio della campagna trasferimenti, decidendo quale strategia seguire. Non mi sento di fare nomi, ne circolano tanti che non centrano nulla con noi. Cercheremo di accontentare i giocatori che vogliono trovare più spazio: da qui partiremo per sostituirli. Eriksen è tra i cedibili: non è una punizione ma non è funzionale, quindi è giusto dargli la possibilità di trovare più spazio altrove"