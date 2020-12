Calhanoglu e Kessie negli ultimi 12 mesi si sono ripresi tutto quello che si erano persi per strada in questi anni di Milan, diventando punti fermi di Pioli

Ai colpi da fuoriclasse di Donnarumma eravamo ormai eravamo abituati, ma che Calhanoglu e Kessie diventassero indispensabili nel 2020 rossonero invece c'era più di qualche dubbio. Sono loro i nuovi leader di un Milan magico e forte sotto l'albero di Natale, anche senza Ibra e anche grazie a quei due. Affiatati compagni di squadra e grandi amici fuori dal campo , Franck e Hakan negli ultimi 12 mesi si sono ripresi tutto quello che si erano persi per strada in questi anni di Milan. Sono arrivati insieme nell'estate del 2017 e hanno vissuto di alti e bassi, tra critiche ed esaltazioni fino a diventare preziosi e corteggiati dalle grandi d'Europa .

I numeri

I numeri parlano per loro. Il turco è arrivato alla soglia delle 150 partite e dei 30 gol nel Milan, oltre ad aver già collezionato in 4 anni la bellezza di 45 assist. Trequartista nell'anno della consacrazione. Kessie invece non si è mai spostato. Sempre da mediano e sempre presente: 155 partite, 20 gol e 12 assist. Ora alla quantità ha finalmente abbinato quella qualità che lo porta ad essere un centrocampista di livello internazionale. Il Milan farà di tutto per tenerli nonostante la difficoltà di rinnovare i loro contratti. Va trovato il giusto compromesso tra ambizione economica e voglia di restare. Sono loro i nuovi leader ed è così che vogliono essere trattati.