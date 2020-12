Natale con Ibra su Sky Sport Serie A

Su Sky Sport Serie A nel giorno di Natale un’intera giornata dedicata all’attaccante del Milan con l’”Ibra Day” per ripercorrere alcune fasi della sterminata carriera dello svedese. Sarà una vera e propria abbuffata di gol e partite decise dall’attaccante classe 1981. Ma non solo: appuntamento anche con gli speciali a lui dedicati come “L’Uomo della Domenica” di Giorgio Porrà e “Ibra Made in Italy” che racchiude tutti i gol in Serie A dell’attaccante di Malmoe. E poi, da non perdere, la versione integrale di “IBRA, conversazione con Massimo Ambrosini”, lunga e appassionante chiacchierata tra il campione svedese e il suo ex compagno al Milan Massimo Ambrosini. Un Ibra che si è raccontato a 360° a Milanello, a casa sua, tra passato, presente e futuro. Appuntamento oggi alle ore 8.45, 11.00, 17.30, 19.30 e 22.30.