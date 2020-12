Supereroe di un Milan perfetto: il 2020 di Pioli

Ripensare a com'era iniziato, quel pomeriggio della Befana con un pari senza reti contro la Sampdoria, porta davvero fuori strada. Perché il resto di questo 2020 per Stefano Pioli non è stato affatto da 0-0. In quest’anno solare - per lui in tutti i sensi - in campionato non ha vinto solo altre 11 volte: per il resto 23 successi e appena 2 sconfitte, l’ultima a marzo, con la bellezza di 79 punti totali. Nessuno ha fatto meglio. Insomma, un rendimento in linea con l’obiettivo fissato il giorno della presentazione: “L’obiettivo? Vincere. Testa alta o bassa (il riferimento era alla frase detta da Giampaolo nel giorno della sua presentazione al Milan quando coniò il motto ‘testa alta e giocare a calcio’, in risposta al ‘testa bassa e pedalare’ di Conte, presentato qualche giorno prima), bisogna vincere”. Detto, fatto. Nel 2020 ha sconfitto tutte le grandi e in questa stagione gli manca solo la prova con la Juve, ma sa già come farsi trovare pronto per le serate di gala. Eh già, Gala: ovvero la cantante di Freed from desire, successo sulle note del quale tutti i giocatori del Milan ora osannano il loro allenatore. Uscì nel ’97, guarda caso l'anno di nascita di Theo Hernandez.