De Zerbi: "Djuricic fuori? Ha sbagliato con tutti"

Filip Djuricic era regolarmente tra i convocati del Sassuolo per la gara di Bergamo contro l'Atalanta, ma il centrocampista serbo non è stato schierato nell'undici titolare e non è andato neanche in panchina. Esclusione per motivi disciplinari, motivata da Roberto De Zerbi al termine della gara persa dai neroverdi per 5-1 contro gli uomini di Gasperini: "Prima della partita di Genova, contro la Sampdoria, lui ha sbagliato nei confronti miei e nei confronti dei compagni – ha spiegato l'allenatore del Sassuolo a Sky Sport - Ha ripreso ad allenarsi perché non c'è nessun problema, però era giusto che andasse in tribuna. Ma Djuricic è il giocatore che ho allenato di più in carriera, può essere considerato un figlio. Quello che è successo resta nello spogliatoio. Lui però ha chiesto di venire a Bergamo contro la squadra, quindi non solo ha chiesto scusa ma ha fatto un gesto che lo riparta a essere la persona che è, un ragazzo bravissimo ed intelligente".